später lesen Trendsetter Jackfrucht als Fleischersatz Teilen

Twittern







Sie ist vielseitig und reich an Mineralstoffen: Die asiatische Jackfrucht gilt als neuer Fleischersatz in der vegetarischen Küche. Die unreife Frucht erinnert von der Konsistenz her an Hähnchenbrust und schmeckt als Steak, Burger und in Currys. Im reifen Zustand dagegen schmeckt die Frucht sehr süß und ist eine leckere Ergänzung im Obstsalat. So lässt sich damit etwa ein fleischfreier Pulled-Pork-Burger kreieren.