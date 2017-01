später lesen Jazz-Pianist Omer Klein spielt mit seinem Trio Teilen

Jazz In seiner Biografie heißt es am Ende in einem unschuldigen, aber überaus vielsagenden Satz: "Omer Klein ist Steinway-Künstler." Dieser Satz beschreibt die Aufnahme in den Club der oberen Klavierspieler, deren sich die Firma Steinway verbunden fühlt, und wer das schreibt, der ist angekommen in der exklusiven Welt der Großpianisten. Bei Klein ist es die Welt des Jazz auf dem Klavier. Der 1982 in Israel geborene Künstler, der bereits den Düsseldorfer Musik-Förderpreis gewann und hymnische Kritiken etwa in der "New York Times" bekam, gastiert am Donnerstag, 16.