Rezepte: Maiwirsing-Pesto

Zutaten 300 g in Stücke gezupfter Maiwirsing, 100 g Walnüsse, 50 g Pecorino, 200 ml Olivenöl, Salz, 3 El Orangensaft Zubereitung

Alle Zutaten in einen Mixer geben und zerkleinern, bis eine homogene Masse entsteht. Das Pesto schmeckt zu Nudeln oder Fisch.

Tartelettes

Zutaten (für 6 Portionen)

1/2 Wirsing, 1 El Salz, 1 El Zucker, Pfeffer, 2 Becher Kräuter-Crème fraîche, 200g Kochschinken 400 g Mehl, 200 g Butter, 1 Tl Salz, ½ Tl Muskatnuss, 3 Eier

Zubereitung

Aus Mehl, Butter, Salz, Eiern und der geriebenen Muskatnuss einen Mürbteig zubereiten und diesen zwei Stunden kühlstellen. 1,5 Liter Wasser zum Kochen bringen und Salz und Zucker zugeben. Den klein gehackten Wirsing hineingeben und etwa zehn Minuten ziehen lassen. Der Kohl sollte noch leicht bissfest sein. Abgießen und abschrecken. Den Schinken in Würfel schneiden, mit Crème fraîche vermengen und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Den Teig in sechs gleichgroße Scheiben schneiden und Zimmertemperatur annehmen lassen. Dann zu runden Platten mit ca. 17 Zentimeter Durchmesser ausrollen und in Tartelette-Förmchen legen. Wirsing verteilen, Masse darauf geben und im vorgeheizten Ofen bei 180° in 30 bis 35 Minuten backen.

Quelle: RP