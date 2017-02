später lesen Brutzeit Mehr als eine Million Pinguine tummelt sich in Argentinien FOTO: dpa, VRC gfh 2017-02-18T10:53+0100 2017-02-18T10:53+0100

So viele Magellan-Pinguine wie seit Jahren nicht mehr haben sich zur Brutzeit in Punta Tombo in Argentinien versammelt. Es soll sich um mehr als einen Million Tiere handeln.