später lesen Mit Poesie gegen den Krieg Teilen

Twittern





2017-01-29T19:41+0100 2017-01-30T10:58+0100

Literatur "Als der Tod kam in meine Stadt" - das ist ein schauriger Titel für eine Literaturveranstaltung mit Lesungen und Vorträgen. Aber sie bringen auch etwas Schauriges zu Gehör: vom Krieg und dem Leiden der Menschen und von Dichtern, die sich dagegen auflehnen mit ihren Waffen, den Versen. Darum wird es am 2. Februar in der Kölner Volksbühne gehen. Mit Lesungen von Exil-Dichtern wie Yamen Hussein aus Syrien und Najet Adouani aus Tunesien, mit dem Präsidenten des deutschen PEN-Zentrums sowie Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Neben vielen Akteuren wird Schauspielerin Helene Grass an diesem Abend ausgewählte Gedichte in deutscher Sprache vortragen. los