später lesen Murakami erzählt von der Schriftstellerei Teilen

Twittern







Essays Diesmal hat er gegen Bob Dylan verloren. Der Literaturnobelpreisträger der Herzen, Haruki Murakami, hat wieder nicht gewonnen, stattdessen aber hat er ein neues Buch veröffentlicht, es heißt "Von Beruf Schriftsteller", und in elf Essays erzählt der 1949 in Kyoto geborene Japaner darin, wie er zur Schriftstellerei kam. Murakami war um die 30 und Jazzclub-Besitzer, als ihm eines Tages während eines Baseball-Spiels im Jingu-Stadion in Tokio die Idee kam, ein Buch zu schreiben.