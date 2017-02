später lesen Muss das sein? Eine Pizza für 2000 Dollar Teilen

Die Pizza "24K" im New Yorker Restaurant Industry Kitchen, die mit Trüffeln, Stilton-Käse aus England, Gänsestopfleber aus Frankreich, Kaviar aus dem Kaspischen Meer, essbaren Blumen und 24-Karat-Goldblättern garniert ist, kostet 2000 Dollar (knapp 1850 Euro). Das in Wall-Street-Nähe gelegene Restaurant will die reiche Klientel der Gegend widerspiegeln. In New York gibt es einen Markt für teure Genüsse: ein mit Goldblättern verzierter Donut für 100, ein Margarita-Cocktail für 1200 und ein Hotdog für 2300 Dollar. "24K" wurde in zwei Monaten weniger als 20 Mal verkauft. Ein schwacher Trost.