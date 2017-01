später lesen Greifswald Neues Virus der Vogelgrippe entdeckt Teilen

Die Herkunft des in Schleswig-Holstein nachgewiesenen Geflügelpestvirus H5N5 ist den Wissenschaftlern des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) noch unbekannt. Der in Schleswig-Holstein gefundene Virustyp, der damit erstmals in Europa in einem Hausgeflügelbestand festgestellt wurde, sei dem bislang grassierenden Virus H5N8 sehr ähnlich, sagte Elke Reinking, Sprecherin des Instituts auf der Insel Riems bei Greifswald. "Beides sind hochpathogene Viren." Bei der neuen Variante handle es sich wahrscheinlich um ein Mischvirus auf der Basis von H5N8.