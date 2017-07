später lesen Rätsel Der Sphinx Pathologe der Nazis 2017-07-04T20:27+0200 2017-07-05T09:19+0200

Dieser Arzt war früh in die SA und die NSDAP eingetreten und bekleidete irgendwann den Rang eines Sanitätsobersturmbannführers. Später tauchte sein Name auf Kriegsverbrecher-Suchlisten auf. Weil man ihm Verbrechen aber nicht nachweisen konnte, konnte er nach der Gefangenschaft unbehelligt seinen Beruf als Pathologe ausüben. Nach ihm ist eine Krankheit benannt, die verschiedene Gefäße und Organe befällt. Der wissenschaftliche Name ist längst ein anderer, doch unter TV-Medizinern wie Dr. House nennt man das Leiden nach dem Namen des Gesuchten. - Die Sphinx fragt: