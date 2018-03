Berühmte Bilder von Barack Obamas Hausfotografen Pete Souza

Das Bild aus dem "Situation Room", aufgenommen in jener Nacht, in der Osama Bin Laden getötet wurde, ging um die Welt. Fotograf Pete Souza kauerte dafür in einer Ecke, neben ihm die Bildschirme, auf denen der Sicherheitsstab des Weißen Hauses die Geschehnisse in Pakistan verfolgte: Barack Obama (2.v.l.) mit seinen wichtigsten Mitarbeitern.... mehr