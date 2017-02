später lesen Piotr Anderszewski spielt Klavierfantasien 2017-02-26T18:27+0100 2017-02-27T08:42+0100

Klassik Irgendein Mensch hat hier den tiefen Schlaf der Gerechten erlebt. Es müssen alle Warnlampen und Signalhupen dieser Welt angegangen sein, aber der Mensch hat sie übersehen und überhört. So hat eine der schönsten Platten der jüngsten Zeit diesen Makel, den man natürlich übersehen kann und darf, aber jedes Kind weiß doch, dass Mozarts Fantasie in c-Moll steht und nicht in C-Dur. Und dass auch die parallele Klaviersonate in c-Moll steht und nicht in C-Dur.