Politologe Herfried Münkler liest in Kaarst

Kaarst (RP) Er gehört sicherlich zu den einflussreichsten Denkern unseres Landes: der Berliner Politologe. Für seine spannende und gut lesbare Analyse über "Die Deutschen und ihre Mythen" wurde er mit dem Preis der Leipziger Buchmesse geehrt. Münkler ist zudem jemand, der sich auch den aktuellen Diskussionen stellt. So auch mit seinem Buch "Die neuen Deutschen", in dem er auf die Gefahren, vor allem über die Chancen der Flüchtlingsbewegung nachdenkt. Die Besonderheit bei Münkler ist, dass er sich den Fragen der Zeit stellt, diese aber ohne Aufgeregtheit zu beantworten sucht. So kommt er zu Aussagen, die im besten Sinne bedenkenswert sind. Am 24. Januar wird Münkler in der Reihe "Dialog Zukunft" in Kaarst auftreten.