Sardinen aus der Dose vom Sternekoch

"Müllers auf der RÜ" in Essen ist die preisgünstigere Alternativadresse von Nelson Müller. Die Küche ist bürgerlich-raffiniert.

Gut gelegen? Das "Müllers auf der RÜ" von Nelson Müller liegt an der Rüttenscheider Straße in Essen (nettes Wortspiel - Rü klingt wie das französische Rue), erinnert aber an Düsseldorfs Kö! Einen Vergleich hat die Straße jedoch nicht nötig. Sie hat einen sehr eigenen Charakter, was die Menschen offenbar mögen. Denn an dem Abend, als wir dort waren, waren eine Menge Leute unterwegs, die höchst unterschiedlichen Restaurants, Bistros, Döner-Buden und Kneipen waren voll.

Gut geschmeckt? Selten haben wir vergleichsweise einfache Leckereien so gut gemacht erlebt. Wir hatten Salat mit Rinderfilet bestellt und die berühmte Currywurst des Meisters der feinen Küche - beides war hervorragend. Vor allem die Sauce der Wurst, mit einem leichten Obstkompott aus Mango verfeinert, spielt in einer eigenen Liga. Dazu gereichte Pommes frites im belgischen Stil, also etwas dicker, waren kross, in frischem Öl zubereitet und wurden in einem kleinen Sieb serviert. Als wenig begeisterte Salatesser genossen wir das knackige Grünzeug in einer pikanten Vinaigrette, weil es essenstechnisch so auf den Teller kam, wie es sein sollte: klein geschnitten, also unfallfrei mit Messer und Gabel zu händeln, ohne dass Sauce von unförmigen und zu großen Stücken aufs Hemd tropft. Den Preis wert? Nelson Müller besitzt in Essen das Restaurant "Schote", in dem er seine prämierte Kunst (Stern im Guide Michelin, Kochmützen im Gault Millau) zelebriert - zu entsprechenden Preisen natürlich. Die Idee, in der Brasserie "Müllers auf der RÜ" die gleiche Qualität zu niedrigeren Preisen und mit einfacheren Gerichten anzubieten, kommt offenbar an: Brasserie und Imbiss nebenan waren gut besucht, am Telefon riet man uns, auf jeden Fall einen Tisch zu bestellen. Billig ist Müller auch in der Brasserie nicht: Die Currywurst lässt er sich mit 9,50 Euro bezahlen, der Salat mit dem Rinderfilet steht mit 18 Euro auf der Rechnung. Wiener Schnitzel kostet 23,50, ein halbes Bauernhähnchen 17,50, Steaks liegen über 30 Euro. Teilweise sind die Beilagen eigens zu bezahlen, jeweils mit 3,50 bis 4,50 Euro. Im gleichen Raum wie die Brasserie gibt es allerdings noch den Imbiss. Dort isst man Bratwurst, Frikadelle, Currywurst, Eintopf oder Leberkäse für deutlich weniger (um fünf Euro) an Stehtischen. Sehr verlockend - wo gibt es schon eine Frikadelle in Stern-Koch-Qualität für unter fünf Euro?

Überraschend? Wenn auf der Karte etwas unter den Namen Jahrgangssardinen angeboten wird, kommen wir daran nicht vorbei. Sardinen mit Jahrgang? Die junge Dame vom Service strahlt freundlich: "Die haben wir einfach so genannt! Lassen Sie sich doch überraschen." Taten wir auch, und waren verblüfft. Denn es kam - eine geöffnete Dose mit eingelegten Sardinen. Die waren auf einem angemachten Rucolasalat neu drapiert, dazu reichte man zwei Scheiben geröstetes Weißbrot mit gehackten Zwiebeln, Tomaten und einer süßsauren Sauce - Bruschetta also. Eine witzig-köstliche Kombi. Aber dafür 17,50 Euro zu kassieren, finden wir denn doch ein bisschen happig.

Gut bedient? Service und Küchencrew sind fröhlich und beraten die Gäste zurückhaltend kompetent. Fazit Selten war die Daumen beim Gruß an die Küche so steil nach oben gereckt. Bei den Sardinen aus der Dose finden wir den sternemäßigen Aufschlag allerdings heftig.

INFO Brasserie: Mo-Sa 11-22, So 16-22; Imbiss: Mo-Sa 11-20, So 16-20; Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen, Tel. 0201 - 79937701. www.das-muellers.de

Quelle: RP