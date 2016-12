"Die Spionin": Schicksalhafte Mata Hari

Ihr Haupt bleibt erhoben. Bis zum bitteren Ende. Also bis das Erschießungskommando sein Werk verrichtet hat und Mata Hari in sich zusammengesackt ist - im Pelzmantel und mit immer noch offenen Augen. Ihr Kopf aber bleibt zum Himmel gewandt. Das soll mehr als bloß eine Geste sein und etwas anderes dokumentieren als den Stolz einer Betrogenen: nämlich die Ikonografie einer emanzipierten Frau, deren Sünde es gewesen ist, selbst in Zeiten des Krieges ein freier Geist zu bleiben.

Das ist jedenfalls die Charakterisierung der bis heute legendenhaften Mata Hari durch Paulo Coelho. Und wenn der brasilianische Autor einmal zu deuten beginnt, weiß es bald die halbe Welt. Das liegt am schwindelerregenden Resonanzraum seiner Romane: Über 210 Millionen Exemplare in 81 Sprachen fanden bisher Käufer und natürlich noch erheblich mehr Leser. Das Bild, das der 69-Jährige von Mata Hari in seinem neuen Roman "Die Spionin" zeichnet, dürfte dementsprechend wirksam sein.

Dabei gibt es ja schon genug Etiketten, mit denen die gebürtige Niederländerin dekoriert wurde - und die meisten sind eine Erregung wert: Prostituierte und exotische Nackttänzerin, Muse, Spionin und Femme fatale. Eine Frau als Mythos, die für jede Fantasie herhalten muss. Vielleicht ist darum das literarische Interesse an ihrem Schicksal so groß: In über 250 Büchern wird ihre Lebensgeschichte erzählt und in mehr als ein Dutzend Filmen. Zu Lebzeiten war Mata Hari ein Star auf diversen Bühnen dieser Welt; heute ist sie es in unseren Köpfen.

Ihr Ende findet sie in der Rolle des Bauernopfers. So wird sie im Juli 1917 vom französischen Militärgericht der Doppelspionage und des Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt; am 15. Oktober 1917 wird das Urteil vollstreckt. Die Verurteilung kam der französischen Regierung nicht ungelegen. Das Land drohte kriegsmüde zu werden. Und so sollte die Enttarnung und Erschießung der gleichermaßen berühmten wie verruchten Spionin zeigen, wie handlungsfähig man noch war. Doch wenn es taktisch wird, bleiben Wahrheit und Gerechtigkeit meist auf der Strecke. Bis heute ist ungeklärt, was Mata Hari überhaupt verraten haben soll beziehungsweise verraten konnte. Dass sie im Ersten Weltkrieg sowohl Kontakte zum deutschen Geheimdienst hatte - und dort unter dem freilich uncharmanten Decknamen H 21 geführt wurde - als auch zum französischen, ist unstrittig. Was sie letztlich aber weitergab, dürfte bedeutungslos gewesen sein.

Dieser Variante, die nichts anderes als ein Freispruch ist, schließt sich jetzt auch Paulo Coelho in seinem Roman an. "Ich wurde wegen Spionage verurteilt, wo doch all das, was ich geliefert habe, nichts als Klatsch aus den Salons der Haute-Volée war. Zugegeben, ich habe diesen Klatsch in ,Geheimnisse' verwandelt, weil ich Geld und Macht wollte." Offenbar ist Mata Hari noch im Krieg eine Magierin geblieben, die Realität verwandeln und Banales bedeutsam werden lassen kann. Meisterin eines in Kriegszeiten lebensgefährlichen Spiels.

Natürlich bemüht sich kein Roman um Objektivität, also auch "Die Spionin" nicht, ein Buch, das vorgibt, den langen Abschiedsbrief der Verurteilten zu dokumentieren. Fiktionen geht es vielmehr um Wahrheit und Wahrhaftigkeit, um das, was vielleicht jenseits unserer Wahrnehmung existiert. Kein Roman erzählt das, was war; er besteht darauf, zu erzählen, wie es gewesen sein könnte.

So hat sich Coelho "in die Haut Mata Haris versetzt und das Buch in der Ichform als langen fiktiven Brief aus ihrer Feder geschrieben", wie er sagt - bis sie ihm Tag und Nacht nicht mehr von der Seite wich. Die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantasie werden "zwangsläufig fließend". Doch so ganz ohne spirituelle Mitwirkung geht es bei ihm dann doch nicht. Als kürzlich in einem niederländischen Museum Briefe gefunden wurden, die Mata Hari als junge Frau schrieb, soll es Lesern vorgekommen sein, als sei Coelho ihr Medium gewesen.

Wie auch immer: Der Brasilianer lässt Mata Hari ihr Leben erzählen und kommentieren, mal naiv und mal gewitzt, mal den Stürmen der Zeit hilflos ausgeliefert, mal klug handelnd. So begleiten wir sie mit ihrem Mann für ein paar unglückselige Jahre in die niederländische Kolonie Ostindien (das heutige Java), folgen ihr nach Amsterdam, das der Lebenshungrigen viel zu provinziell ist, und schließlich nach Paris. In der Metropole darf sie zwölf Jahre leben wie ein Schmetterling. Das hört sich leichter und luftiger an, als es ist. Und darum lässt Paulo Coelho seine Mata Hari weise sagen: "Es ist einfach, berühmt zu sein, aber schwierig, es länger als einen Monat oder gar ein Jahr zu bleiben, vor allem wenn der Ruhm an den eigenen Körper gebunden ist."

In diesem langen Selbstgespräch bis kurz vor der Hinrichtung kommt es zu keiner Bilanz. Ihre Botschaft ist ihr Leben. Und vielleicht sogar ihr Sterben. Paulo Coelho hat aus dem Schicksal dieser für ihn mystischen Frau gleich drei Lehren gezogen: "Dass die Verwirklichung eines Traums ihren Preis fordert. Dass man darauf gefasst sein muss, angegriffen zu werden, wenn man es wagt, anders zu sein. Dass es auch in einer feindlichen (von Männern bestimmten) Welt Mittel und Wege gibt, sich zu behaupten."

Doch das Buch ist weder Lehrstück noch Bildungsroman. Das Buch ist immer nur Mata Hari, und das ist Coelhos Leistung. Er bevormundet uns nicht, sondern lädt uns ein, dieser Frau zu folgen, ohne sie gleich für irgendwas zu vereinnahmen. Eine Frau, die der Ungerechtigkeit bis zum Schluss mit erhobenem Haupt trotzte - eine Provokation. Ihr Kopf wurde abgetrennt und ins Pariser Museum für Anatomie in der Rue de Saint-Pierre gebracht. Im Jahre 2000 stellte man fest, dass das Haupt gestohlen wurde.

