Skrei vor Glück!

Rund 600 Kilometer ist er unterwegs, von der Barentssee bis zur Inselgruppe der Lofoten und bis zur norwegischen Nordküste - und dort wird er sehnsüchtig von den Fischern erwartet. Denn der Winterkabeljau, der zu seinen dortigen Laichplätzen im wärmeren Küstenwasser schwimmt, gilt als Delikatesse. Die Fischer bezeichnen ihn gerne als "Gold der Lofoten". "Skrei" wird er auf Norwegisch genannt, das bedeutet Wanderer. Und unter diesem Namen wird er auch europaweit vermarktet.

Anders als der normale Kabeljau, der sich die meiste Zeit auch in Nähe der Küsten aufhält, wächst der Skrei in arktischen Gewässern heran. Ist er geschlechtsreif, macht er sich auf die Reise gen Süden. Der lange Weg, der hinter ihm liegt, kräftigt ihn und zehrt zugleich an seinen Reserven. So ist sein Fleisch magerer und fester. Feinschmecker schätzen den Fisch, mit dem sich fast alles machen lässt: braten, pochieren, confieren, dünsten, in Speck einwickeln - den Möglichkeiten der Zubereitung sind fast keine Grenzen gesetzt. Kräftige Aromen als Beigaben kann er durchaus vertragen. Er besticht durch einen feinen Geschmack und harmoniert gut mit klassischen Wintergemüsen wie Kartoffeln, Endivien, Grünkohl, Wirsing, Rote Bete oder Schwarzwurzeln. Auch süße Noten heben seine Aromen, wie zum Beispiel in Äpfeln oder in Zitrusfrüchten.

In Deutschland ist der Skrei noch nicht so bekannt. Deutschlands größter deutscher Fischhändler "Deutsche See" bietet die Spezialität etwa seit zehn Jahren hier zu Lande an - zunächst nur für die Gastronomie, seit rund fünf Jahren auch für den Lebensmittelhandel. Vor allem im Februar wird er stark nachgefragt, die Saison reicht in der Regel bis in den April.

Auch für Umweltbewusste ist der Skrei attraktiv. Denn die Norweger achten auf nachhaltige Fischerei, in diesem Jahr liegt die festgelegte Fangquote niedriger, damit die Bestände sich nicht erschöpfen. In der Regel werden sie mit Langleine, kleineren Netzen oder Handangel gefangen, so wird verhindert, dass das empfindliche Fleisch Druckstellen bekommt. Jeder Fisch wird an Bord direkt ausgeblutet, mit Meerwasser gespült und binnen weniger Stunden auf Eis auf den Transportweg geschickt. Diese Vorgänge überwachen sogenannte Skrei-Beobachter, die ihm auch sein Etikett verpassen, denn seit 2005 ist diese Spezialität eine geschützet Marke. Am Label erkennt der Verbraucher den echten Winterkabeljau. Der Kilopreis liegt zwischen 25 und 35 Euro.

In Norwegen hat der Skrei eine besondere Bedeutung und wird gerne als Ganzes verzehrt, mit Kopf, Zunge und Innereien. So weit muss die gerade aufkeimende Liebe der Deutschen zu diesem besonderen Fisch aber nicht gleich gehen.

Quelle: RP