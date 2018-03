später lesen Uni Cambridge postet Video von Astrophysiker Stephen Hawkings letzte Botschaft an die Menschheit 2018-03-14T09:56+0100 2018-03-14T11:17+0100

Die Universität Cambridge hat kurz nach dem Tod von Stephen Hawking ein Video des britischen Astrophysikers veröffentlicht. Hawking richtet sich darin in einer Rede an die Welt: "Seid neugierig. Und wie schwierig das Leben auch zu scheinen mag, es gibt immer etwas, was du machen kannst."