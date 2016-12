später lesen Dinner Hinter Gittern Straftäter bitten zu Tisch Teilen

Die Tafeln sind weihnachtlich mit Namenskärtchen gedeckt. Bei heimeligem Kerzenschein kommen Kürbisrahmsüppchen, knusprige Gänsebrust und Risotto mit Zimteis auf den Tisch. Die hauseigene Musikgruppe mit dem Namen Gitterband singt dazu im Hintergrund "Stand by Me". Mehr als 40 Gäste sind an diesem frühen Abend zum Candle-Light-Dinner hinter meterhohen Mauern gekommen, denn das Drei-Gänge-Menü wird von Strafgefangenen im Jugendgefängnis im thüringischen Arnstadt serviert. Während in der Küche junge Straftäter unter Anleitung eines Lehrkochs am Herd stehen, reichen im Beamtenspeisesaal Mithäftlinge freundlich lächelnd Kaffee und Getränke - nur der Alkohol fehlt auf der Karte.