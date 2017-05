Sushi ohne Chichi

Der Besuch in Krefeld lohnt sich: Wer die Happen aus Reis mit allerlei Füllungen und Belägen mag, wird Chi Sushi im Stadtteil Uerdingen lieben.

Gut gelegen? Zugegeben - hätte uns nicht ein Freund den Tipp gegeben, nach Krefeld-Uerdingen zu fahren, um dort Sushi zu essen, wären wir kaum auf die Idee gekommen. Wer in Düsseldorf mit seiner japanischen Gemeinde lebt, findet dort schließlich ein riesiges Angebot aus Japans Küche. Auch der Name irritiert: Chi Sushi biete nicht nur japanische, sondern auch andere Leckereien aus asiatischen Genusskulturen, so wurde uns erzählt. Was uns nochmals skeptisch machte - Chi? Ein Ritt durch Asiens unfassbar breite Kochkultur? Wie soll das passen? Wir haben gelernt: Es passt. Auch wenn das asiatisch-schräge und so gar nicht coole Design des Lokals - inklusive zwei Aquarien mit Goldfischen und Winke-Kätzchen ("Bitte nicht berühren!") im Schaufenster - uns zuerst beinahe umkehren ließ. Übrigens liegt Chi Sushi in der Uerdinger Fußgängerzone, ein paar Hundert Meter vom Markt und vom Rheinufer entfernt. Hinfahren lohnt also.

Gut geschmeckt? Wie gesagt - in Düsseldorf gibt es hervorragende Sushi-Anbieter, und wir kennen die meisten davon. Und wir wollen jetzt auch nicht behaupten, Chi Sushi schlage sie alle - aber der kleine Familienbetrieb in Uerdingen spielt ohne Zweifel in der Top-Liga und wäre in der Landeshauptstadt gewiss place to be. Sich einen Überblick über das Angebot zu verschaffen ist allerdings schwierig, denn die - leider etwas unübersichtliche - Karte bietet detailliert alles an, was Japans Küche unter dem Begriff Sushi und Sashimi ans Stäbchen bringt. Daher sollte man sich dafür ein wenig Zeit nehmen. Wir wählten als Vorspeise die Fingerfood Rotation und Crunchy Salmon. Das Fingerfood machte dem Namen Ehre - sechs Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen. Alles sehr frisch, sehr heiß, vor allem aber: köstlich. Auch der knusprige Lachs erfreute Auge und Gaumen: marinierter Lachs mit Gurke, in Reis gerollt mit einer knusprig gebratenen, sehr feinen Panade. Ein Genuss! Weil es hieß, man sei auch in der Thai-Küche (und anderen Speisekulturen Asiens) daheim, kosteten wir danach Pat Grapau Gai (gebratenes Huhn mit Basilikum, Austernsauce) und ein Red Thai Curry. Beides war tadellos - aber wir würden fürs Erste empfehlen, bei den Sushi-Variationen zu bleiben. Angebote aus den anderen Küchen will man nach und nach ein- und ausbauen. Dass dies gelingt, scheint uns sicher.

Den Preis wert? Wir haben selten für so wenig Geld so gut gegessen. Die kleinen Sushi-Angebote liegen durchweg unter fünf Euro, die Sashimi aus rohem Fisch liegen zwischen elf und 13 Euro, eine größere Auswahl bei 16 bis 26 Euro (das sind aber gewaltige Mengen, eher für zwei Personen). Alle Hauptgerichte (oft im Thai-Stil) kosten zwischen 7,50 und 12,50 Euro (Garnelen). Gut bedient? Die Crew des Chi Sushi ist, wie die Karte, ein fernöstlicher Mix und kommt (nach eigenen Angaben) aus Japan, Korea, Indonesien, Thailand, Vietnam, der Mongolei - aber das Ruder in der Hand hält die vietnamesische Familie Nguyen. Und weil man den Vater verehrt, gab der seinen Namen für das Lokal - er hieß Chi, wurde uns erzählt. Der Service ist freundlich und sachkundig, klärt über jedes Detail auf - und kennt sich aus. Was sehr hilfreich ist. Überraschend? Im Laufe der Zeit lernt man so einiges an Bestelltechniken kennen - klassisch per Notizblock oder perfektem Gedächtnis, stylish mit iPad, Smartphone oder Mini-Funkgerät. Aber im Chi Sushi lernten wir eine bis jetzt unbekannte Methode kennen: Der Gast bekommt einen Notizblock, auf jedem Tisch liegt ein Stift. Dann wird er gebeten, die Nummer des erwählten Gerichtes auf den Block zu schreiben. Diesen Zettel reißt die Bedienung wenig später ab und verschwindet, um die Küche zu informieren. Klingt kurios, aber es funktioniert.

Fazit Das Chi Sushi ist sicher nichts für ein geruhsames oder romantisches Dinner zu zweit. Aber Sushi-Kenner werden den Laden preisen, weil er eben überhaupt nicht Chichi ist, sondern sich auf das Wesentliche konzentriert - auf handwerklich sehr gutes Essen. Daher: Daumen hoch beim Gruß an die Küche. Mit einer Frage: Wann kommt die Filiale in Düsseldorf? Erfolg garantiert!

INFO Chi Sushi Grill & More, Oberstraße 39, 47829 Krefeld, Tel. 021 51 1 559 812. Mo Ruhetag, Di-Fr 12 - 15 & 17 - 23 Uhr, Sa - So 12 - 23 Uhr. Feiertage 12 - 23 Uhr

Quelle: RP