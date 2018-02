später lesen Erzählungen T. C. Boyle erzählt von Amerika FOTO: dpa, car soe FOTO: dpa, car soe 2018-02-25T17:37+0100 2018-02-26T07:02+0100

Man muss nur einmal die Geschichte über das Angeln lesen: Zwei Freunde fahren raus zur See, ein Tagesausflug, sie haben am Vorabend zu viel getrunken, und dem einen macht das nichts. Der andere hängt über der Reling, und als er sich endlich gefangen hat, verknallt er sich in die Helferin auf dem Kahn. Sie gehen aus, doch am Ende interessiert sie sich nur für seinen Kumpel. T.C. Boyle hat einen ganzen Erzählband über solche Gestalten geschrieben, die nah am Abgrund stehen, manche taumeln schon.

