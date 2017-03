Düsseldorf: Von der Buße bis zur frohen Botschaft

Darin findet sich auch die größte ökumenische Nähe zur katholischen Kirche. Der Fastenzeitbegleiter von Papst Franziskus (Camino-Verlag, 112 Seiten, 14,95 Euro) beginnt mit den Worten: "Immer gibt es die Möglichkeit zur Kehrtwende; wir haben noch die Zeit, zu reagieren und das, was uns als Volk zerstört, das, was uns als Menschen entwürdigt, zu verwandeln . . ." Dem Christen geht es in den kommenden 40 Tagen nicht ums Abnehmen. Ihm geht es auch um die spirituelle Nachfolge Christi, der sich vor seinem öffentlichen Wirken 40 Tage in die Wüste zurückzog. Der Fastende ist also nicht allein; er wird mit seinem Verzicht auch Teil des christlichen Gedächtnisses. Am Anfang steht die Buße - mit dem Aschekreuz auf der Stirn -, und am Ende die frohe Botschaft der Auferstehung. Das ist eine große Zeit. Sie intensiv zu erfahren, ist für die meisten ein Gewinn, kein Verzicht.

Quelle: RP