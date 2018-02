Am Mittwochmorgen landete die Sojus-Kapsel mit dem Russen Alexander Missurkin und den US-Astronauten Joseph Acaba und Mark Vande Hei planmäßig um 03.31 Uhr MEZ in der kasachischen Steppe. Das zeigten Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Die Nasa twitterte: "Willkommen zuhause" und postete ein Video. Auf der ISS-Seite hieß es: "Landung!" Der Rückflug dauerte rund drei Stunden.

Welcome home! @Astro_Sabot, @AstroAcaba and Alexander Misurkin landed back on planet Earth at 9:31pm ET after 168 days in space. Watch as they exit their spacecraft: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/jK6OqbSWUC