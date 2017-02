Weltraum: Indien schießt mit nur einer Rakete 104 Satelliten ins All

FOTO: afp, ask

Indien schießt mit nur einer Rakete 104 Satelliten ins All

Indien hat mit einer einzigen Rakete eine Rekordzahl von 104 Satelliten ins Weltall gebracht und sich damit weiter als kostengünstiger Anbieter von Raumfahrtmissionen profiliert.

Die Rakete startete am Mittwoch vom südostindischen Weltraumbahnhof Sriharikota und setzte die 104 Satelliten innerhalb einer halben Stunde in ihre Umlaufbahn, wie die indische Raumfahrtbehörde Isro mitteilte. Regierungschef Narendra Modi sprach von einem "stolzen Moment" für Indien.

Um 9.28 Uhr Ortszeit (4.58 Uhr MEZ) hob die Rakete von der Erde ab. Sie erreichte eine Geschwindigkeit von 27.000 Stundenkilometern und brauchte dann nur etwa 30 Minuten, um die 104 Satelliten in ihre Umlaufbahn zu setzen.

Als Isro-Direktor Kiran Kumar den Erfolg der Mission verkündete, brachen die versammelten Wissenschaftler in Jubel aus und umarmten einander. "Meine herzlichen Glückwünsche an das Isro-Team zu diesem Erfolg", sagte Kumar.

Auch Modi gratulierte umgehend. "Diese bemerkenswerte Leistung (...) ist ein weiterer stolzer Moment für unsere Raumfahrtwissenschaftsgemeinsschaft und unsere Nation", schrieb der Premierminister im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Mit der Mission hält Indien nun den Rekord für die Raketenmission mit den meisten Satelliten. Bislang wurde er von Russland gehalten, das im Juni 2014 auf einen Schlag 39 Satelliten ins All gebracht hatte.

Der leichteste Satellit wog 1100 Gramm

Die indische Rakete brachte einen 714 Kilogramm schweren indischen Satelliten zur Erdbeobachtung ins All und 103 deutliche kleinere Satelliten mit einem Gesamtgewicht von 664 Kilogramm. Der kleinste dieser sogenannten Nano-Satelliten wiegt nur 1,1 Kilogramm. Von den Nano-Satelliten gehören 96 den USA, weitere wurden für Länder wie die Niederlande, die Schweiz und Israel ins All gebracht. Nur drei Satelliten gehören Indien.

Etwa 90 der Satelliten wurden von dem in San Francisco ansässigen Unternehmen Planet Inc. gebaut. Die jeweils 4,5 Kilogramm schweren Geräte sollen Bilder von der Erde senden.

Die Rekordmission ist ein weiterer Glanzpunkt der indischen Raumfahrt nach einer erfolgreichen Mars-Mission mit einer unbemannten Rakete, die 2013 in die Umlaufbahn des roten Planeten geschickt worden war. Die Isro-Mission kostete nur 73 Millionen Dollar (knapp 69 Millionen Euro) und war damit deutlich günstiger als die Mission "Maven Mars" der US-Weltraumbehärde Nasa, die 671 Millionen Dollar kostete. Derzeit prüft Isro Missionen zu Jupiter und Venus.

Indien bringt billig und zuverlässig Satelliten ins All

Regierungschef Modi spöttelt gern, dass eine indische Rakete, die 2014 vier ausländische Satelliten ins All brachte, weniger gekostet habe als der Weltraum-Thriller "Gravity".

Insbesondere mit ihrer Mars-Mission verschaffte sich Isro einen Ruf als zuverlässige kostengünstige Alternative zu den Missionen der etablierten Weltraumnationen. "Indien beweist, dass es eine sehr praktikable Option ist wegen der Kosten und der Verlässlichkeit", sagte der Experte Ajay Lele vom Institut für Verteidigungsstudien und -analysen in Neu Delhi zur jüngsten Isro-Satellitenmission.

"Indien ist in den vergangenen Jahren eine eigenständige Raumfahrtmacht geworden", billigte am Dienstag auch der Indien-Repräsentant der französischen Weltraumagentur CNES, Mathieu J. Weiss, dem Schwellenland zu. Die Isro habe die "technische Herausforderung" gemeistert, viele Satelliten gleichzeitig in ihre Umlaufbahn zu bringen, ohne dass sie einander berührten.

Indien hatte sein Satellitenprogramm erst 1999 gestartet. Kommerzielle Satelliten ins All zu bringen, ist ein Wachstumsmarkt, weil Telekommunikations- und Internetfirmen an Bedeutung gewinnen. Außerdem sind viele Länder an neuen Möglichkeiten von High-Tech-Kommunikation interessiert.

