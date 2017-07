später lesen Mexiko-Stadt Zeckenabwehr im Nest: Vögel verbauen Zigarettenstummel 2017-07-04T20:27+0200 2017-07-05T07:52+0200

Finken bauen offenbar gezielt Zigarettenstummel in ihre Nester ein, um sich vor Parasiten zu schützen. Mexikanische Forscher haben in einem Versuch gezeigt, dass Fasern von Zigarettenfiltern nicht zufällig als Nistmaterial dienen. Vielmehr reagieren Finken damit offenbar auf Zeckenbefall in Nestern. Monserrat Suárez-Rodríguez und Constantino Macías García von der Universidad Nacional Autónoma de México untersuchten Nester von Hausgimpeln (Carpodacus mexicanus), die zur Familie der Finken zählen.