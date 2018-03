später lesen Düsseldorf/Erfurt Zehnjähriger aus Düsseldorf ist "Songwriter 2018" 2018-03-18T19:23+0100 2018-03-19T09:42+0100

Der zehnjährige Jonah aus Düsseldorf ist zum "Songwriter des Jahres 2018" gekürt worden. Er hat die Castingshow "Dein Song" des Kinderkanals von ARD und ZDF, Kika, gewonnen. Der Zehnjährige überzeugte mit seinem Song "Ich möchte nicht mehr zuschauen" vor mehr als 1000 Zuschauern im Studio in Köln. Er war der jüngste Kandidat. Seit er vier Jahre alt ist, spielt er Gitarre. "Der Sieg ist das Schönste, was mir jemals passiert ist. Ich bin superglücklich und feiere jetzt mit meinen Freunden", sagte Jonah. Er erhält eine Talentförderung in Höhe von 5000 Euro für musikalische Weiterbildung. Seine musikalischen Paten waren "Die Lochis", die seinen Erfolg feierten: "Wir sind mega stolz auf Jonah, er hat es sich wirklich verdient."