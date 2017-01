später lesen New York Zug entgleist in New Yorker Bahnhof - mehrere Verletzte Teilen

Ein New Yorker Nahverkehrszug ist im morgendlichen Berufsverkehr in den Prellbock eines Bahnhofs gefahren und entgleist. 37 Menschen klagten nach dem Aufprall in Brooklyn über Verletzungen, teilte die Feuerwehr mit. Die schwerste darunter sei ein möglicherweise gebrochenes Bein, sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Die Züge der Long Island Rail Road verbinden die Metropole mit der Insel Long Island.