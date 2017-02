später lesen Düsseldorf 13 Ditib-Imame in NRW sollen Spitzel für Ankara sein Teilen

Mindestens 13 Imame der türkisch-islamischen Union Ditib haben aus NRW angebliche Gülen-Anhänger an Ankara gemeldet. Davon ist der Landesverfassungsschutz überzeugt. Es seien die Namen von 33 bespitzelten Personen und elf Institutionen aus dem Bildungsbereich an die türkische Religionsbehörde Diyanet geliefert worden, sagte NRW-Verfassungsschutzpräsident Burkhard Freier. Auch Imame aus drei rheinland-pfälzischen Moscheegemeinden hätten Informationen gesammelt. Die Ditib erklärte auf Anfrage, sie könne die Angaben derzeit nicht bestätigen. Der in den USA lebende Prediger Fethullah Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind. Die NRW-Landesregierung verlangt von dem Islamverband die lückenlose Aufklärung der Vorwürfe und eine Trennung von Ankara.