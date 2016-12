später lesen Aleppo Weitere Busse verlassen nach langer Wartezeit Aleppo Teilen

Nach einem Tag Verzögerung wird die Evakuierung der letzten Rebellengebiete im Osten der syrischen Metropole Aleppo fortgesetzt. "Die Busse verlassen jetzt Ost-Aleppo", sagte ein Vertreter der Vereinten Nationen. "Wir hoffen, dass es so weitergeht und die Menschen in Sicherheit gebracht werden können." Mittlerweile seien 20 Busse mit Aufständischen und ihren Familien auf dem Weg aus Ost-Aleppo in Richtung Rebellengebiete außerhalb der Stadt unterwegs, meldete die Agentur der libanesischen Hisbollah-Miliz. Zuvor hatte ein Konvoi mit 60 Bussen nach Angaben der Beobachter seit Dienstag bei Eiseskälte bereitgestanden. Laut einem Sanitäter harrten die Menschen stundenlang in den ungeheizten Bussen aus.