später lesen Berlin Amris angeblicher Kontaktmann wieder frei Teilen

Twittern







Das Video, in dem der mutmaßliche Attentäter von Berlin sich zur Terrormiliz Islamischer Staat bekennt, ist laut Bundesanwaltschaft authentisch. Anis Amri sei darin zu sehen, sagte eine Sprecherin. Das IS-Sprachrohr Amak hatte vier Tage nach dem Anschlag ein Video veröffentlicht. In der knapp dreiminütigen Aufnahme schwört Amri dem Anführer des IS, Abu Bakr al Bagdadi, die Treue. Er richtet sich dabei an die "Kreuzzügler": "Wir kommen zu euch, um euch zu schlachten, ihr Schweine."