Angst vor der Preisblase

Niemand mag das Wort in den Mund nehmen, aber die Sorge vor zumindest regionalen Preisblasen am Immobilienmarkt nimmt zu. Natürlich sind wir weit entfernt vom Kollaps à la USA 2007. Aber mit jedem Jahr, in dem Kaufpreise deutlich stärker steigen als Mieten, wächst die Gefahr. Und wenn Mieten in gleichem Ausmaß wie Preise klettern, ist das auch nicht besser, weil das Angebot an bezahlbarem Wohnraum für Teile der Bevölkerung schrumpft. Das birgt sozialen Sprengstoff, und vermutlich wird es bald zum Wahlkampfthema. Von Georg Winters