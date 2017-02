später lesen Kuala Lumpur Anschlag auf Kim Jong Nam wohl mit Nervengift verübt 2017-02-24T19:32+0100 2017-02-25T08:45+0100

Der ältere Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist nach Angaben der malaysischen Polizei mit dem Nervengift VX getötet worden. An den Augen und auf dem Gesicht des Opfers Kim Jong Nam seien Rückstände des chemischen Kampfstoffs gefunden worden, sagte Polizeichef Khalid Abu Bakar. Südkorea warf Nordkorea erneut vor, den Anschlag auf den erstgeborenen Sohn des früheren Diktators Kim Jong Il am 13. Februar auf dem Flughafen in Kuala Lumpur verübt zu haben.