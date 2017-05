später lesen Stichwort Arbeitsbeziehung 2017-04-28T21:56+0200 2017-04-29T08:13+0200

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihr Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump als "gute Arbeitsbeziehung" beschrieben: "Wenn wir miteinander sprechen, geht es zum Beispiel darum, ein gemeinsames Vorgehen im Ukrainekonflikt oder zum entsetzlichen Krieg in Syrien zu entwickeln." Was nicht heißt, dass man sich in Berlin und Washington in solchen Fragen bereits einig wäre. Aber dafür gibt es halt den wunderbar diplomatischen Begriff der Arbeitsbeziehung. Eine Arbeitsbeziehung ist gefühlt zehn Grad kühler als eine vertrauensvolle Beziehung und etwa 20 Grad kälter als eine freundschaftliche. Hoffen wir mal, dass die Temperaturen noch ein wenig steigen. Aber Donald Trump ist schließlich einer, der Dinge gern great again macht. Sicher auch die Beziehungen zu good old Germany. bew