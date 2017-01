Persönlich: Ard van der Steur . . . tritt wegen Justizaffäre zurück

Er war gekommen, um zu bleiben. Nun ist er weg. Ard van der Steur, niederländischer Justizminister, ist über dieselbe Affäre gestolpert wie seine Vorgänger. Donnerstagabend erklärte er nach heftigem Beschuss im Kabinett seinen Rücktritt. Der eigentliche Vorfall liegt schon einige Jahre zurück.

1994 verhafteten Polizisten den Drogenhändler Cees H. Nach dessen Verurteilung nahm die niederländische Justiz mehrere Millionen Gulden von H.s Konten in Beschlag und versuchte, sie dem Staat zuzuführen. Doch die Beamten bekamen ihren Beutezug nicht rund und mussten einen Deal eingehen: Der damalige Justizminister Fred Teeven einigte sich mit H. darauf, dass der Staat 750.000 Gulden erhält. Der Rest des gepfändeten Geldes, 4,7 Millionen Gulden, ging an H. zurück. Der "Teevendeal" wurde von seinem Namensgeber vor den Behörden verheimlicht. Erst im März 2015 kam die Affäre ans Licht. Teeven, zu der Zeit Staatssekretär im Justizministerium, trat zurück. Ebenso Justizminister Ivo Opstelten und die Kammervorsitzende Anouchka van Miltenburg.

Van der Steur ist damit der vierte Politiker der rechtsliberalen Regierungspartei von Premier Mark Rutte, der über die Affäre stürzt. Im Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass van der Steur seinem Vorgänger Opstelten dazu geraten hatte, den "Teevendeal" weiter zu vertuschen. Rutte hatte van der Steur eigentlich im September 2015 eingesetzt, um das Ministerium wieder gesund zu pflegen. Nun hat sein Rücktritt es abermals beschädigt - und die selbst erklärte Law-and-Order-Partei VVD gleich mit.

Ob van der Steur in der Politik noch Posten offenstehen, ist zu bezweifeln. Schon vor der Justizaffäre musste er einige Male wegen falscher Angaben und unhöflicher Ausdrucksweise öffentlich um Pardon bitten. Der 47 Jahre alte Rechtsanwalt muss sein Glück nun vermutlich in der freien Wirtschaft versuchen; zur Not als Chef der eigenen Anwaltskanzlei in Warmond.

Philipp Jacobs

Quelle: RP