Attentäter von Istanbul ist identifiziert

ISTANBUL (dpa) Nach dem Anschlag auf einen Istanbuler Club in der Silvesternacht haben die türkischen Behörden eigenen Angaben zufolge die Identität des Täters festgestellt. Diese bleibt aber geheim. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte lediglich, der Täter sei identifiziert. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauere allerdings an. Zudem führt die Polizei weiter Razzien im Zusammenhang mit dem Angriff durch, bei dem 39 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt wurden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA wurden in der westtürkischen Stadt Izmir 27 Menschen festgenommen. Damit steigt die Gesamtzahl der Festnahmen auf 43.