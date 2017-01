später lesen Stichwort Aufs Korn nehmen Teilen

Kanzlerin Angela Merkel empfindet Kritik von Karnevalisten an Politikern als erfrischend: "Sie nehmen uns gerne aufs Korn. Das gehört zum Berufsrisiko meiner Branche. Ich kann damit sehr gut leben." Wohl wahr, denn solange man nur über Kimme und Korn als Ziel erfasst wird, der Finger aber den Abzug des dazugehörigen Gewehrs nicht betätigt, lebt es sich gut weiter. Wer aufs Korn genommen wird, steht also unter genauer Beobachtung, und dabei fällt dann so einiges auf, was wiederum zum Schießen komisch ist. Freilich muss beim Aufskornnehmen stets ein Körnchen Wahrheit zum Vorschein kommen, sonst zündet kein karnevalistischer Gag. Der Grund, warum Karnevalisten Leute lieber aufs Korn statt auf den Arm nehmen, ist klar: Da sitzen ja schon Funkemariechen drauf. bew