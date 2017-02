später lesen Stichwort Augenhöhe 2017-02-19T20:12+0100 2017-02-20T09:38+0100

Auf Augenhöhe wollte Deutschland auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zukunft der Nato sprechen. Das hat physisch nicht ganz geklappt. Denn der amerikanische Verteidigungsminister James Mattis ist doch ein ganzes Stückchen größer als seine deutsche Amtskollegin Ursula von der Leyen. Aber darum geht es ja bei solchen Treffen gar nicht. Mit Augenhöhe ist vielmehr eine Begegnung in gegenseitigem Respekt gemeint, bei der keiner auf den anderen herabschaut - im übertragenen Sinne, denn unterschiedliche Körpergrößen lassen sich nun einmal nicht vermeiden. Das transatlantische Aug' in Aug' in München jedenfalls war ein Augenblick, bei dem niemand schief angesehen wurde. Ganz ohne hochhackiges Schuhwerk. bew