Vor dem Parlamentspalast schwenkt ein junger Mann die Rumänische Flagge. Auf seinem Schild steht "No Country for old Thieves" (Kein Land für alte Diebe).

Zehntausende demonstrieren am Abend des 5. Februar vor dem Parlamentspalast in Bukarest gegen die sozialliberale Regierung. Die hatte unterdessen eine umstrittene Eilverordnung aufgehoben, die die Strafverfolgung von Korruption bei Politikern einschränkt.

Die Proteste fanden an mehreren Abenden hintereinander statt. Am 3. Februar halten Demonstranten Puppen in die Luft, die Regierungsmitglieder in Sträflingskleidung zeigen.