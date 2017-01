Nach acht im Amt verabschiedet sich Barack Obama mit einer Rede in Chicago. Die Demokratie in den USA sei nur dann funktionsfähig, wenn alle Bürger, "unabhängig von unserer Parteizugehörigkeit oder unserem spezifischen Interesse, dazu beitragen, das Bewusstsein einer gemeinsamen Bestimmung wiederherzustellen", sagte er in seiner Abschiedsrede in Chicago.

