Am Rand der Feierlichkeiten gibt es auch Proteste in Washington. Rund 100 Demonstranten haben am Vormittag versucht, eine Straße in der Nähe der für die Parade vorgesehenen Route zu blockieren. "Widersteht Trump, Klimagerechtigkeit jetzt", stand der Nachrichtenagentur AP zufolge auf ihren Schildern. Später skandierten sie: "So sieht Demokratie aus!" Die Polizei ließ eine Fahrbahn offen, damit Ticketbesitzer zum Veranstaltungsort durchkommen konnten.