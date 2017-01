So läuft die Amtseinführung von Donald Trump ab

Am Freitag in Washington

An diesem Freitag ist es soweit: Donald Trump wird in sein Amt eingeführt. Er ist dann offiziell der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben die wichtigsten Fakten zur Inauguration zusammengefasst.

Der Tag der Amtseinführung hat schon bei einigen US-Präsidenten erkennen lassen, wie sie ihr Amt auszuführen gedenken. Umso gespannter dürften nicht nur die Vereinigten Staaten sein, wie Donald Trump sich am Freitag geben wird und was er in seiner Antrittsrede sagt. Denn bislang hat man nach der Wahl lediglich eine Pressekonferenz mit ihm erlebt.

Was aber passiert an diesem 20. Januar auf den Stufen des Kapitols in Washington? Ein Überblick.

Der Inauguration-Tag: Die Amtseinführung findet seit 1937 alle vier Jahre am 20. Januar statt und ist noch nie verschoben worden. Einzige Ausnahme: Fällt der 20. Januar auf einen Sonntag, dann wird die Zeremonie am 21. Januar abgehalten.

Die Sicherheitsbehörden erwarten, dass am Freitag bis zu 900.000 Menschen in Washington zusammenströmen, darunter auch zahlreiche Demonstranten. Auch am Samstag werden sich Hunderttausende in der Hauptstadt versammeln - die meisten von ihnen als Teilnehmer einer Großdemo, einem "Frauenmarsch". Der Anti-Trump-Marsch wird über die National Mall ziehen. Bei dieser Veranstaltung gibt es dann auch Top-Stars zu sehen: Angekündigt haben sich die Sängerinnen Cher und Katy Perry sowie die Schauspielerin Scarlett Johansson. Liveberichte gibt es im deutschen Fernsehen bei Phoenix, n-tv und N24 (ab 15 Uhr). "ZDF spezial" berichtet ab 19.25 Uhr. Um 21 Uhr fragt das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro": Was will Trump?

(das/dpa/afp)