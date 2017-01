später lesen Angeblicher Wahlbetrug Trump will Untersuchung der Wahl anordnen FOTO: dpa, SAW hjb FOTO: dpa, SAW hjb Teilen

US-Präsident Donald Trump will eine Untersuchung des angeblichen massiven Betrugs bei der US-Wahl im November anordnen. Dies kündigte er am Mittwoch beim Kurzbotschaftendienst Twitter an.