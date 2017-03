später lesen Termin steht fest Merkel besucht Trump in Washington FOTO: ap, PM 2017-03-03T14:43+0100 2017-03-03T14:43+0100

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den neuen US-Präsidenten Donald Trump am 14. März in Washington treffen. Das wurde in deutschen Regierungskreisen bestätigt.