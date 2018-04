später lesen Nach US-Angriffen UN-Sicherheitsrat lehnt russische Syrien-Resolution ab FOTO: rtr, EM/KLG FOTO: rtr, EM/KLG 2018-04-14T18:52+0200 2018-04-14T20:02+0200

Am Samstag hat der Weltsicherheitsrat in einer Krisensitzung wegen des Militärschlags in Syrien eine von Russland vorgelegte Resolution abgelehnt. Darin sollte "die Aggression" gegen Syrien durch die USA und ihre Verbündeten verurteilt werden.