Nach dem Ärger in den ersten vier Wochen seiner US-Präsidentschaft hat sich Donald Trump am 18. Februar 2017 bei einer Veranstaltung in Florida von seinen Anhängern feiern lassen.

Nach dem Ärger in den ersten vier Wochen seiner US-Präsidentschaft hat sich Donald Trump am 18. Februar 2017 bei einer Veranstaltung in Florida von seinen Anhängern feiern lassen. weniger