Terror in der Türkei

Die Terrormiliz Islamischer Staat will für den Anschlag in Istanbul verantwortlich sein. Attacken wie die an Neujahr sind jedoch in der Türkei nicht selten. Eine Chronik.

1. Januar 2017: Bei einem Anschlag auf den angesagten Club "Reina" in Istanbul werden 39 Menschen getötet, darunter zahlreiche Ausländer. Einen Tag später beansprucht die Terrormiliz IS die Tat für sich.