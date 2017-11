später lesen Anschlag in New York Auswärtiges Amt dementiert deutsches Todesopfer FOTO: afp, sp FOTO: afp, sp 2017-11-01T16:52+0100 2017-11-01T17:55+0100

Acht Menschenleben hat der Terroranschlag in New York gefordert. Unter den Toten soll laut Chef der New Yorker Feuerwehr, Daniel Nigro, auch ein deutsches Opfer sein. Das Auswärtige Amt dementiert.