In der U-Bahn der russischen Stadt St. Petersburg hat sich mindestens eine Explosion ereignet. Sie wurde offenbar durch einen Sprengsatz verursacht. Mindestens neun Menschen sind getötet worden, außerdem gibt es Berichte über viele Verletzte. Das staatliche Ermittlungskomitee geht von einem Terroranschlag aus.

Die russischen Behörden haben die Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen "Terroranschlag" aufgenommen. Die Ermittlungen bezögen sich auf Paragraph 205 des russischen Strafgesetzbuches, der die Strafbarkeit von "Terroranschlägen" regelt, teilte die zuständige Justizbehörde am Montag in einer Erklärung mit. Die Ermittler wollten aber auch "allen anderen möglichen Spuren" nachgehen, hieß es in der Erklärung weiter.

Derweil hat das russische Anti-Terror-Komitee die Zahl der Toten bei dem mutmaßlichen Anschlag in St. Petersburg am späten Montagnachmittag mit neun beziffert. Weitere 20 Personen seien verletzt worden, berichtete das staatliche russische Fernsehen. Zuvor hatte es nach amtlichen Angaben zehn Todesopfer und 50 Verletzte gegeben.

Ermittler des Anti-Terror-Komitees teilten mit, die tödliche Explosion sei von einem noch nicht identifizierten Objekt ausgegangen. Sie hätten einen Sprengsatz an einer weiteren U-Bahn-Station gefunden und entschärft. Ermittler Andrej Prschesdomski sagte, der entschärfte Sprengsatz sei in der Station Ploschtschad Wosstanija gefunden worden und habe bis zu ein Kilogramm Sprengstoff und Splitter enthalten.

Zuvor hieß es bereits, an allen kritischen Punkten der Verkehrssysteme russischer Städte würden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht, so auch in Moskau. Den Ermittlern zufolge explodierte um 14.20 Uhr (Ortszeit) ein noch nicht genauer identifizierter Sprengsatz, als der Zug die Station am Technologie-Institut Richtung Sennaja-Platz verließ.

Bombenleger angeblich von Videokamera gefilmt

Der mutmaßliche Bombenleger ist nach inoffiziellen Behördenangaben von der Videoüberwachung gefilmt worden. "Die Videokameras der Metro haben den mutmaßlichen Urheber der Explosion gefilmt", sagte ein nicht genannter Behördenvertreter der Agentur Interfax. Nach unbestätigten Angaben wurde der Sprengsatz in einer Aktentasche in dem U-Bahn-Wagen abgelegt.

In Moskau erklärte der stellvertretende Bürgermeister Maxim Liksutow, dass die Sicherheit im Metrosystem der Hauptstadt verschärft worden sei. Der russische Senator Viktor Oserow sagte, die Szene in der St. Petersburger U-Bahn-Station, in der sich die Explosion ereignete, erinnere ihn an einen Terroranschlag.

Es gibt zunächst widersprüchliche Aussagen zu der Zahl der Explosionen: Laut einem Bericht der "Moscow Times" hat das russische Ministerium für Notsituationen bestätigt, zwei Explosionen hätten sich gegen 14:30 Uhr (Ortszeit) an den Stationen Sennaja Ploschtschad (Linie M2) und Technologisches Institut ereignet. Ein dritter Sprengsatz habe sich in der Station Ploschtschad Vosstaniya (Linie M1) befunden, sei aber nicht detoniert. Auch die Station Sadowaya (Linie M5, Übergang zur Linie M2) ist betroffen.

Unklarheit über Zahl der Explosionen

Allerdings hat es einem Insider zufolge nur eine und nicht zwei Explosion gegeben. Diese habe sich zwischen zwei Metro-Stationen ereignet, sagt der Mitarbeiter des Notfalldienstes der Nachrichtenagentur Reuters.

Behördenquellen schätzten die Sprengkraft der bestätigten Explosion auf 200 bis 300 Gramm Dynamit. Die Agentur Interfax berichtete, dass womöglich eine Schrapnellbombe gezündet worden sei.

Sieben U-Bahn-Stationen im Zentrum der Fünf-Millionen-Stadt wurden evakuiert. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten Verletzte auf dem Bahnsteig und zerstörte Türen eines U-Bahn-Wagens. Laut ZDF Moskau sind alle Metrostationen geschlossen. Am St. Petersburger Flughafen Pulkowo wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.

Auch Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung, äußerte sich zu den Vorfällen.

Das sind furchtbare Nachrichten aus #StPetersburg: Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen und ihren Familien. — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 3, 2017

Putin: Terror könnte Hintergrund sein

Wladimir Putin war am Montag in St. Petersburg, hielt sich aber nach Angaben seines Sprechers im Vorort Strelna auf. Die Ursache für die Explosionen sind dem russischen Präsidenten zufolge unklar. Man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht, auch Terrorismus. Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Das Auswärtige Amt in Berlin hat Warn- und Sicherheitshinweise für Russland und St. Petersburg ausgegeben: "Reisenden wird geraten, vorerst in ihren Unterkünften zu verbleiben und die Lageentwicklung über die Medien und diese Reise- und Sicherheitshinweise zu verfolgen. Den Anweisungen der Sicherheitskräfte ist unbedingt Folge zu leisten."

In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U-Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. In St. Petersburg hatte es zuvor bisher keine Anschläge gegeben.

Die Metro hat eines der tiefstgelegenen U-Bahn-Systeme der Welt. Die erste Linie wurde im November 1955 eröffnet. Das Netz besteht im Jahr 2013 aus fünf Linien mit insgesamt 113,6 km Streckenlänge und 67 Stationen. Täglich werden 2,8 Millionen und jährlich 1,02 Milliarden Fahrgäste befördert. Die Petersburger Metro gilt als eine der architektonisch schönsten der Welt.

