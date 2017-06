später lesen Anschlag mit Van vor Moschee Londoner Attentäter ist Vater von vier Kindern FOTO: afp FOTO: afp 2017-06-19T21:20+0200 2017-06-19T21:20+0200

Nach dem Anschlag auf muslimische Gläubige in London haben britische Medien den Verdächtigen als 47 Jahre alten Vater von vier Kindern identifiziert. Darren O. stamme aus Cardiff in Wales, hieß es am Montag in den Berichten.