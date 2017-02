später lesen Frankreich Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt FOTO: dpa, vge FOTO: dpa, vge Teilen

In Frankreich stehen sich erneut Polizisten und wütende Demonstranten gegenüber. In Bobigny warfen Protestierende Scheiben ein, griffen Polizisten an und setzten Autos in Brand. Anlass ist die Festnahme eines Mannes vor einer Woche.