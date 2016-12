Als Reaktion auf Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfes haben die USA 35 russische Geheimdienstmitarbeiter ausgewiesen. Zwei russische Anlagen in den USA müssen auf Anweisung von Präsident Obama geschlossen werden.

Alle US-Bürger sollten durch die Aktionen Russlands alarmiert sein, sagte Obama am Donnerstag. Der US-Präsident hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin schon vor zwei Wochen persönlich für Hackerangriffe in den USA verantwortlich gemacht und angekündigt, die USA würden zu einem "Zeitpunkt und an einem Ort unserer Wahl" Maßnahmen gegen Russland ergreifen.

In den USA kursiert seit Monaten die CIA-Einschätzung, wonach der russische Geheimdienst hinter Hackerangriffen auf E-Mails der Parteiführung der US-Demokraten stecken könnte. Zudem gab es Cyberattacken auf E-Mails von John Podesta, den Wahlkampfmanager der später unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Dabei erbeutete Nachrichten landeten bei der Enthüllungsplattform Wikileaks.

(jco/AFP/dpa/AP)