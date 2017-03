später lesen Brexit Theresa May hat EU-Austrittserklärung unterzeichnet FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-03-29T00:28+0200 2017-03-29T07:14+0200

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Dienstagabend ihre Unterschrift unter den Antrag zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union gesetzt. Der Brief soll am Mittwoch in Brüssel an EU-Ratspräsident Donald Tusk übergeben werden.